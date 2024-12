Redazione Calciomercato

Cagliari, le pagelle di CM: Pavoletti cuore rossoblù. Assente tutta la difesa

38 minuti fa



Venezia-Cagliari 2-1 Sherri 5.5: incolpevole sul primo gol, sulla seconda marcatura resta immobile, lasciando sfilare il pallone alle sue spalle. Zappa 5: prova ad aiutare Mina sull'azione della prima rete avversaria, ma non riesce nell'intento. Fatica a tenere le incursioni di Busio, dando lo spazio di creare azioni pericolose sul suo lato. Mina 5: cerca il vantaggio con un colpo di testa parato da Stankovic, ma si perde completamente Oristanio prima e Sverko poi in occasione dei gol. (Dal 72' Wieteska 5.5: dopo un minuto scarso di gioco, riceve l'ammonizione.) Luperto 5: ha la grossa colpa di essere fuori posizione nei gol veneziani, oggi non brilla come suo solito. Zortea 5.5: non riesce a proporsi in fase offensiva come richiesto da Nicola, va spesso in difficoltà. (dal 65' Marin 5: regala il pallone a Sverko in occasione del gol, in mezzo al campo non riesce ad essere davvero decisivo.) Adopo 5.5: parte bene in un centrocampo molto muscolare, ma nella ripresa cala vistosamente uscendo dalla partita. Makoumbou 6: svolge il compitino senza grossi colpi di genio. Deiola 6: da vero capitano, prova a dare la carica ai suoi e spende ogni energia disponibile. (dal 53' Lapadula 5: entrato per aiutare in fase offensiva, ma si fa vedere poco e quel poco lo spreca.) Augello 5: sull'azione del gol, non riesce ad anticipare Zampano lasciandogli lo spazio di tirare; poco presente anche in fase offensiva. Raddrizza il tiro con il cross per la rete Pavoletti. Gaetano 5: forza troppo la giocata e per alcuni tratti della sua partita risulta quasi assente. (Dal 65' Felici 5.5: prova a dare uno sprint al Cagliari ma non riesce ad impattare come dovrebbe.) Piccoli 5: non riesce a giocare di sponda e nemmeno a rendersi mai realmente pericoloso, forse la sua peggiore presentazione della stagione. (dal 72' Pavoletti 6.5: da subentrato è l'unico che si rende davvero pericoloso e trova il gol dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo con un gran colpo di testa.) All. Nicola 5: non riesce a far esprimere il suo gioco e si lascia intrappolare dal Venezia che, sulle fasce, non perde occasione per far male.