Cagliari, le pagelle di CM: Piccoli sempre più grande. Zappa, un errore che costa caro

: ottima parata su Nico Paz, per il resto controlla tutto senza grossi problemi: sforna l'assist per il momentaneo vantaggio. In difesa chiude qualsiasi spiraglio possibile.: primo tempo impeccabile, poi nella ripresa soffreina condzione di forma non eccelsa.(dal 22' s.t: entra e controlla le incursioni avversarie senza correre grossi pericoli).: si addormenta su Cutrone sul gol del pareggio.: ottimo in fase di difesa, una minaccia per gli avversari con le sue sovrapposizioni.(dal 36' s.t).: giornata sottotono condita da troppi errori individuali.

: nell'occasione del gol ospite nel traffico si perde l'inserimento di Dossena. Voto dettato dall'errore.(dal 14' s.t: non riesce ad entrare in partita).: un faro che si è acceso ad intermittenza ma che comunque possiede in mano le chiavi del centrocampo rossoblù.: un vero e proprio motorino sull'out di destra.: anche oggi tanta corsa ma poca concretezza in area avversaria.(dal 22' s.t: con una conclusione potente per poco non trova la rete della vittoria).: rapace, un avvoltoio che sovrasta Barba per il gol del vantaggio. Lotta su ogni pallone e non si risparmia mai.

(dal 36' s.t).: sfiora il colpo da tre punti ma nella ripresa la sua squadra crolla vistosamente. Un calo da rivedere per il futuro.