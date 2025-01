Cagliari-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La ventunesima giornata di Serie A propone uno scontro-salvezza molto delicato. Il Cagliari, terzultimo a quota 18 punti, ospiterà il Lecce, tredicesimo a quota 20 e in grande fiducia dopo il successo ottenuto in casa dell'Empoli nell'ultma partita. Anche gli uomini di Davide Nicola stanno bene e arrivano alla partita con quattro punti nelle ultime due e il pareggio strappato al Milan a San Siro.



CAGLIARI-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Lecce

Cagliari-Lecce Data: domenica 19 gennaio 2025

domenica 19 gennaio 2025 Orario: 15:00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

LE ULTIME DAI CAMPI - Nel Cagliari fiducia a Mattia Felici, autore di una grande partita contro il Milan. Confermato Zortea nel tridente dietro Piccoli, con Makoumbou e Adopo davanti alla difesa.

Giampaolo continua con il suo 4-3-3. Dubbio in attacco tra il nuovo acquisto Karlsson e Pierotti, con Coulibaly in vantaggio su Ramadani in mezzo al campo.

DOVE VEDERE CAGLIARI-LECCE IN TV - La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

DOVE VEDERE CAGLIARI-LECCE IN STREAMING - Cagliari-Lecce sarà disponibile anche in diretta streaming tramite DAZN su dispositivi mobili (app) o collegandosi al sito ufficiale su pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - Telecronaca affidata ad Alberto Sanri, seconda voce Fabio Bazzani.