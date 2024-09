Getty Images

Cagliari-Napoli, scontri fra tifosi e lancio di petardi e fumogeni: partita interrotta per 7 minuti

Redazione CM

10 minuti fa



Grande tensione sugli spalti dell’Unipol Domus del capoluogo sardo, sede della sfida valida per la quarta giornata di Serie A tra il Napoli di Antonio Conte e il Cagliari di Davide Nicola.



Una tensione che deriva dalla situazione tra le due tifoserie presente allo stadio: il match, in questo momento, è stato interrotto a causa del continuo lancio di petardi e fumogeni fra la Curva Sud cagliaritana e la tifoseria partenopea. Inoltre, la Curva Nord sta lanciando anche altri fumogeni dall’altra parte di campo.



Un clima non sereno che deriva anche dallo striscione da parte dei tifosi azzurri, che si erano presentati in Sardegna con la scritta “a caccia di pecore”.