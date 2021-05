Al Cagliari basta un punto nelle ultime due giornate di campionato contro Milan e Genoa per garantirsi la salvezza. Il presidente Giulini affermò che se la squadra avesse evitato la retrocessione in Serie B, Semplici sarebbe stato confermato in panchina: questa è la linea societaria.



Sempre secondo Tuttosport, per l'attaccante argentino Simeone nella prossima stagione quasi sicuramente si apriranno altri scenari fuori dall'Italia.