Cagliari-Torino 3-2: il tabellino

Cagliari-Torino 3-2 (primo tempo 1-1)Marcatori: 39' p.t Viola (C), 41' p.t Sanabria (T), 11' s.t Linetty (T), 29' s.t Palomino (C), 33' s.t aut. Coco (T)Assist: 41' p.t Lazaro (T), 11' s.t Vlasic (T), 29' s.t Luperto (C)Scuffet; Augello, Luperto, Mina (18' s.t Palomino), Zappa; Makoumbou (35' s.t Deiola), Adopo (18' s.t Gaetano); Luvumbo (1' s.t Marin), Viola (18' s.t Lapadula), Zortea; Piccoli. All. Nicola: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro (37' s.t Dembele), Linetty (30' s.t Gineitis), Ricci, Vojvoda; Vlasic (38' s.t Karamoh); Adams, Sanabria. All. Vanoli

Arbitro: Gianluca Aureliano di BolognaAmmoniti: 14' p.t Coco (T), 45' p.t +2 Lazaro (T), 9' s.t Masina (T), 15' s.t Adopo (C)Espulsi: \