Cagliari, trovato morto in hotel l'ex giocatore Andrea Capone

Antonio Cinus

27 minuti fa



Una triste notizia scuote il mondo del calcio. In tarda mattinata, Andrea Capone, ex giocatore del Cagliari, è stato trovato privo di vita a Palazzo Tirso, all'interno della sua stanza dove aveva pernottato. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma per via di un taglio alla testa si presume possa essere stata fatale una caduta, probabilmente in seguito ad un malore. Una volta sul posto il 118 ha solamente potuto constatarne il decesso.



Andrea Capone, noto per aver esser cresciuto nelle giovanili rossoblù, è ricordato per aver giocato insieme al Cagliari di Esposito, Suazo e Langella. In carriera ha inoltre vestito le maglie di Sora, Treviso, Vicenza (con cui ha conquistato una promozione in Serie A), Grossetto e Salernitana. Con la maglia dei sardi ha collezionato in totale 100 presenze, mettendo a segno 11 reti.