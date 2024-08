Cagliari, UFFICIALE: un portiere va al Bari

11 minuti fa



Il Cagliari Calcio comunica sui propri canali ufficiali la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Boris Radunovic che si trasferisce al Bari in prestito sino al termine della stagione sportiva 2024/25. Contestualmente il portiere serbo ha firmato un prolungamento contrattuale che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2027.



"Classe 1996, in Sardegna dall’estate 2021, ha esordito con il Cagliari il 29 agosto, nel match giocato in trasferta contro il Milan. È stato tra gli assoluti protagonisti del campionato cadetto 2022/23, artefice con le sue prestazioni e preziose parate della pronta risalita della squadra in Serie A. Nella stagione appena trascorsa ha dato il suo contributo al raggiungimento della salvezza: in tutto sono 59 le gare sin qui collezionate con la maglia del Cagliari. Per Radunovic ora una nuova esperienza per giocare con continuità e mettere in mostra tutte le sue qualità. Buona stagione, Boris", si legge nella nota diramata dal club sardo.