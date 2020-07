Il Torino non è in vendita. Lo ribadisce ancora una volta con forza il presidente granata Urbano Cairo che, a Sky Sport, commenta in maniera secca l'interesse del Comitato Promotore Taurinorum per l'acquisto del club: "Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro".