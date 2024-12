Calabria: "Circolate illazioni e fake news che creano confusione e divisione, nessuno intacca l'amore per il Milan"

Giorni di tensione in casa Milan., tra cui, con ogni probabilità a Theo Hernandez e Calabria: "Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".

, terzino e capitano del Milan, ha emesso un comunicato sul proprio profilo ufficiale Instagram.Ricordiamo che, durante l'ultima sfida in Champions League (vinta per 2-1 contro Stella Rossa),, costeggiando la panchina sui limiti dell'area tecnica. Il portoghese l'aveva inseguito per salutarlo, ma Calabria non l'aveva considerato. L'unica cosa che Fonseca aveva ottenuto era stato dare una pacca sulla spalla del suo giocatore senza, però, ricevere alcuna risposta.

"Ciao a tutti. Mi sento in dovere di fare chiarezza.Così come in passato, negli ultimi giorni sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra.. Chiedo rispetto per me, per il nostro lavoro e per il club che rappresentiamo.

Le critiche costruttive fanno parte del nostro mestiere, ma le falsità no. Invito chiunque a verificare prima di diffondere notizie che possono danneggiare persone o il nostro ambiente.Il nostro focus rimane sul campo, dove ogni giorno lavoriamo con la massima professionalità per migliorarci.Grazie a chi ci sostiene sempre.Forza Milan!".