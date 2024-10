World Soccer Agency

Calafiori: "All'Olimpico giocherò davanti ad amici e parenti"

14 minuti fa



A volte ritornano. Riccardo Calafiori è cresciuto nel settore giovanile della Roma e domani sera tornerà all'Olimpico con la maglia dell'Italia. Il difensore dell'Arsenal è stato inserito nella lista dei convocati dal ct dell'Italia Luciano Spalletti per le due gare di Nations League contro Belgio - a Roma domani giovedì 10 ottobre alle 20.45 - e Israele, nella gara in programma giovedì prossimo alla stessa ora.



LE PAROLE DI CALAFIORI - Alla vigilia della partita con il Belgio Calafiori ha parlato così in conferenza stampa: "Giocheremo all'Olimpico, uno stadio che mi darà qualcosa in più; è uno dei miei stadi, giocherò davanti ad amici e famiglia. Ho bellissimi ricordi e rapporti con tutti. Mi sentivo di tornare perché mi fa piacere. La Premier è un campionato molto diverso rispetto alla Serie A. Arteta? Con lui la costante è la ricerca del dominio attraverso il gioco, credo sia un aspetto che lo accomuna a Spalletti".