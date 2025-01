Calafiori: "Bastoni è il miglior difensore italiano, con la palla è meglio di me"

Getty Images

Intervistato da Sky Sports, il difensore centrale dell'Arsenal, ex-Bologna e obiettivo sfumato in estate della Juventus,ha parlato del momento che sta vivendo il movimento calcistico italiano a livello difensivo scegliendo quello che secondo lui è ad oggi il miglior interprete di quello che è il suo ruolo: Alessandro Bastoni.Chi è il miglior difensore italiano oggi?Dire il migliore di sempre è molto difficile: forse Maldini, ma abbiamo Nesta, Cannavaro, Bonucci e Chiellini, in tanti".

"Di Bastoni mi piace la mentalità, gioca in un modo molto simile al mio: gioca molto bene con la palla, anche meglio di me. E' mancino, mi piace molto anche come amico: gli auguro il meglio".