Calcio in lutto: muore a 26 anni Matija Sarkic, portiere del Millwall e della nazionale del Montenegro

A 26 anni è mortoe della nazionale montenegrina. "Siamo completamente devastati. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. La società per ora non rilascia ulteriori commenti e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia di Matija", ha scritto il club inglese sui social.. Come ricorda Sky Sport, soltanto 10 giorni fa, lo scorso 5 giugno, Sarkic era sceso in campo con il Montenegro in un'amichevole persa 1-0 contro il Belgio, l'ultima partita della vita del giocatore nato a Grimsby, nell'Est dell'Inghilterra. In questa stagione aveva giocato 32 partite in Championship col Millwall, club in cui era arrivato la scorsa estate dal Wolverhampton.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

Chi era- Sarkic aveva iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Anderlecht. Poi l'arrivo in Inghilterra, all'Aston Villa. Ha giocato anche con Birmingham City, Stoke City, Wigan e Wolverhampton, prima di firmare la scorsa estate col Millwall. Come ricorda Sky Sport, in tutto Sakic ha giocato 63 partite nella serie B inglese, 32 delle quali nella stagione 2023-2024. Nove, invece, le presenze con la nazionale maggiore del Montenegro tra amichevoli e qualificazioni ai Mondiali, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili.