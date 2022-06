A caccia di un jolly a centrocampo, a caccia di colpi. La Lazio si muove per regalare a Maurizio Sarri un'alternativa in più e un profilo importante nella linea mediana. C'è Ilic del Verona tra le idee, ma non solo. Il sogno, infatti, è un ex Barcellona: Denis Suarez. Centrocampista del Celta sa giocare in tanti ruoli, anche come esterno offensivo, e piace dalle parti di Formello sia per le indubbie qualità tecniche sia per la sua duttilità. Con l’entourage del giocatore ci sono stati già alcuni contatti, lo stesso è avvenuto con il suo club e c’è stata una doppia apertura, spiega la Gazzetta.