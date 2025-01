Calciomercato Serie B: Skjellerup per il Sassuolo, Cremonese su Lapadula, Valoti a un passo dalla Sampdoria

Getty Images

Affari, trattative, sondaggi, idee, scambi, obiettivi, traguardi da centrare per mettersi in moto in vista della seconda parte di stagione che sarà decisiva. La Serie B è pronta a entrare nel vivo, con le varie dirigenze che stanno sondando gli affari di mercato per rinforzare le proprie rose.Partiamo dalle formazioni di vetta, con ilche vuole anticipare la concorrenza del Parma e chiudere per Laurs, attaccante in forza al Goteborg, oltre che perdel. Nessuna proposta concreta, invece, per Domenicosino a ora. Di contro ildi Simone Inzaghi sta continuano a lavorare per Antonio, terzino destro del, con un’operazione in prestito. In caso di mancato accordo con i lagunari, ecco che si virerà su

scatenata sul mercato per dare l’assalto alla zona playoff e provare a insidiare le posizioni di vetta: vari obiettivi per i lombardi che hanno messo nel mirino sia Gianluca(su cui è in pressing anche lo) che Paulodel. Pronte due contropartite cona fare il percorso inverso e andare in Sardegna.Dall’attacco si passa alla porta con loche ha ufficializzatodal Parma, mentre il Palermo è pronto a inserirsi perdel, dopo che laha abbandonato la pista che porta all’ex attaccante del Monza. Per i siciliani, sono attive i percorsi che portano aper la corsia di sinistra, mentre suci sarà un nuovo affondo nelle prossime ore.

Dall’isola al Sud Italia, con lache pensa aper la trequarti, mentre ilsta incontrando difficoltà per l’arrivo di. Gli infortuni di Novakovich e Lasagna impongono però una manovra in attacco per i pugliesi, con la squadra di Longo che punta con decisione Manuel, obiettivo anche dellada settimane e in uscita dallaIlha messo gli occhi sudel, ma le vere protagoniste di queste ore sono: la prima ha chiestoal, ma il centrocampista classe 2004 è passato ufficialmente in prestito alla, mentre i blucerchiati sono scatenati. Chiuso l’accordo con M’Baye, ecco che è a un passo l’arrivo di Mattiaa titolo definitivo dal: accordo biennale già trovato con l’ex Milan e chiusura a ore.

Triplo rinforzo per il: il Bologna ha girato il finlandese Niklasin prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei rossoblù e dall’Empoli è arrivato Lucaa titolo temporaneo fino a giugno. Inoltre, è stato chiuso negli scorsi giorni l’affare Mariuscol Catania: sarà un prestito con diritto o obbligo di riscatto.In zona playout, i rapporti trastanno diventando sempre più fitti. Fabrizioè prossimo a trasferirsi in granata, ma adesso i due club stanno ragionando anche su, su cui però è forte anche la. Se le due entrate si concretizzassero, a fare il percorso inverso potrebbe essere Daniele. Sarà sfida alla Samp per i campani su. Intanto il Frosinone ha ufficializzatoe occhio in casa, con i Lupi che hanno chiuso per Marioche ha appena risolto il suo contratto con il Foggia. Trattative in corso.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui