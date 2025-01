Calciomercato Serie B: colpi di Salernitana e Cremonese. Gytkjaer, Brunori, Lapadula... tutti i nomi

Affari chiusi e altri saltati, trattative da riprendere o impostare da zero, sondaggi, idee, scambi e obiettivi da centrare. La Serie B mette il turbo sul mercato, la Salernitana è uno dei club più attivi: dopo l’arrivo di Breda in panchina e del nuovo ds Valentini i granata hanno preso Cerri in prestito dal Como e hanno superato la Sampdoria per(rientrato al Bologna interrompendo il prestito al Venezia). Proprio dalla Samp può arrivarecon i blucerchiati che sono in trattativa con il Cesena per la cessione di, occhio anche anel mirino del Brescia; in entrata stanno lavorando sudel Pisa edel Venezia.

Doppio rinforzo dalla Serie A per il Südtirol: il Bologna ha girato il finlandesein prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei rossoblù, e dall’Empoli è arrivatoa titolo temporaneo fino a giugno. Inoltre, è in chiusura l’affarecol Catania: sarà un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Potrebbe tornare in Italia l’ex Bologna, si è svincolato dal Montreal e ha avuto qualche contatto con lo Spezia.e Stroppa possono ritrovarsi alla Cremonese dopo l’esperienza insieme al Monza, la Reggiana pensa adella Cremonese e dal Frosinone torna l’ex Milan. Sassuolo in pressing su, bomber della Juve Stabia che ha tante richieste in Serie B ma il club vuole blindarlo, così i neroverdi stanno provando a sondare anche il terreno perdel Palermo che tiene in piedi lo scambio concol Cagliari. Capitolo: tanti rumors ma (ancora) nessuna proposta concreta sul tavolo del Sassuolo, al quale invece il Torino ha chiesto un’opzione per. La Reggiana sta cercando un accordo perdel Pisa (in prestito alla Vis Pesaro), l’alternativa è