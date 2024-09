Calhanoglu in dubbio per Monza-Inter, chi può giocare al suo posto

Getty Images

Se c’è un giocatore che Simone Inzaghi non toglierebbe mai e poi mai dalla formazione titolare è. Gliele farebbe giocare tutte, in campionato e in Champions. L’allenatore nerazzurro però deve fare i conti con infortuni e squalifiche, e quando il centrocampista turco ha lasciato l’Italia per andare in nazionale aveva un affaticamento muscolare che potrebbe non aver smaltito del tutto. Per questo, secondo il Corriere dello Sport Inzaghi sta valutando una possibile esclusione di Calhanoglu per la gara col Monza in programma domenica alle 20.45

- Il regista turco verrà valutato in questi giorni dallo staff medico, nessuno vuole correre il rischio di perdere il giocatore a lungo e così se non dovesse farcela rimarrà fuori (almeno dalla formazione titolare)., il vice naturale di Calhanoglu che nelle prime tre giornate di campionato è sempre subentrato. In nazionale, invece, Asllani ha giocato 180 minuti nelle due gare della sua Albania contro Ucraina e Georgia.- Il ct della Turchia Vincenzo. Il centrocampista è partito fuori dalla formazione titolare nella prima partita contro il Galles entrando solo a metà del secondo tempo, con l’Islanda è partito titolare ma Montella l’ha fatto uscire all’intervallo.