Campos: "Il PSG ha pensato a Osimhen e Yamal. Milan e Roma hanno chiesto Skriniar, Donnarumma rinnova"

AFP via Getty Images

Ildei parigini, Luis, si è soffermato sull'estate dei francesi, nel corso del Thinking Football Summit:- "Ovviamente Osimhen è stato analizzato come una possibilità, ma la nostra conclusione è stata che eravamo molto contenti di Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marco Asensio. Non abbiamo fatto alcuna offerta per Osimhen. Abbiamo parlato di Osimhen e di altri attaccanti. Capisco di essere associato a Osimhen perché l'ho portato da Charleroi a Lille e lo conosco da quando aveva 16 anni. Abbiamo un ottimo rapporto e ci rispettiamo a vicenda, come con altri giocatori che sono brave persone e professionisti".

"Ci sono molte più voci su Donnarumma fuori dal club che dentro. Siamo molto contenti di lui e cercheremo di prolungare il suo contratto".- "Bisogna capire il contesto sia per Skriniar che per Ugarte. L'anno scorso c'è stato un cambio di progetto, un nuovo modo di giocare. Continua ad essere uno dei migliori difensori centrali a livello europeo. Ha avuto un'annata difficile, due infortuni importanti che, come mi ha raccontato lui stesso, non gli hanno permesso di essere al livello che si aspettava e che ci aspettavamo. Speriamo che torni al suo livello, per il quale lo abbiamo scelto. Me lo hanno chiesto Milan e Roma? Fa parte della finestra di mercato. Come ho detto, se stai comprando una casa, stai parlando con venditori diversi".

"Se tutti i giocatori che sono stati collegati al PSG dalla stampa fossero qui, avremmo cinque stelle per posizione. E ne bastano due. Mi piace Lamine Yamal ovviamente, ma anche Dembélé, Lee Kang-in, Asensio... Giocatori fantastici di grande qualità. Dire che Yamal non è un grande giocatore sarebbe un errore madornale da parte mia, è un ottimo calciatore e sono molto contento di vederlo giocare al livello che ha. Ma il PSG è molto soddisfatto dei giocatori che ha in queste posizioni."