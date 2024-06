AFP via Getty Images

Candela: "Rispetto Fonseca ma il Milan meritava un allenatore come Conte"

un' ora fa

3

Vincent Candela, ex Roma ed ex giocatore della nazionale francese, ha commentato l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Queste le sue parole a Tuttosport,



IL PARERE - "Non sarà semplice per lui allenare il Milan. Stefano Pioli ha fatto bene, ha vinto, ha costruito una squadra e in questi ultimi tre anni di Champions il Milan è stato protagonista. Secondo non sarà semplice per lui riuscire a imporsi al Milan. Con tutto il rispetto per Fonseca, è un club che merita un allenatore come Antonio Conte. Il livello deve essere quello, un livello alto quando si parla di certi club. Il Milan è una squadra che merita allenatori che hanno vinto qualcosa in più in carriera… A Roma, nella prima stagione ha fatto bene, poi il secondo anno ha litigato con Dzeko, ha cambiato la fascia da capitano dandola a Pellegrini, ha avuto qualche problema e la società ha preso la sua decisione", ha detto.