Capello su Leao: “Deve cambiare atteggiamento ma non lo ha ancora capito”

Nel post partita di Milan-Bruges su Sky Fabio Capello commenta così il momento di Rafael Leao: "Leao deve stare in campo e festeggiare come tutti i suoi compagni, essere felice per Camarda e per la vittoria. Io credo che non dobbiamo pensare a Leao come leader, lui è un giocatore fuori dagli schemi, deve capirlo anche lui. Deve cambiare atteggiamento, e per farlo deve essere supportato dai propri compagni, non lo ha capito".