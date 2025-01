Cassano: "Vlahovic isterico, non può giocare in una big"

, ex attaccante della Nazionale ed ex giocatore, fra gli altri, di Inter, Milan e Roma, nonché attuale commentatore sui social, parla della Juventus a Viva el Fútbol: "Io sono il primo a dire che Motta sta facendo male, bisogna capire cosa si vuole. Quando l'altro giorno fa un calcio bellissimo e il primo tempo poteva finire 4-0, io aggiungo che l'alibi che gli do a Motta è che il giocatore più forte, Koopmeiners, è irriconoscibile e sta facendo malissimo", riporta TMW.Il bilancio diin questa stagione con la Juventus di Thiago Motta è di 21 presenze, 2 gol, 3 assist, per un totale di 1.627 minuti in campo.

Cassano, nella trasmissione online con Daniele Adani, aggiunge: "Non gli sta dando una mano. Vlahovic? E' scarso, improponibile, non può giocare in una big. Isterico e dà la palla agli avversari. Non lo farei mai giocare".Il bilancio diin questa stagione con la Juventus di Thiago Motta è di 23 presenze, 12 gol, 2 assist, per un totale di 1.873 minuti in campo.