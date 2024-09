Catania-Audace Cerignola: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Reduce dal passo falso di Giugliano, nella sesta giornata del Girone C di Serie C ilproverà a rimettersi in carreggiata ospitando al 'Massimino' l'. I pugliesi, tra le sorprese di questo avvio di campionato, così come gli etnei sono incappati in una sconfitta (a domicilio, di misura, contro il Potenza) e puntano a misurare le proprie ambizioni in casa di una delle favorite per la promozione.Tutto su Catania-Audace Cerignola: data e orario della partita, le formazioni, dove vederla in tv e in diretta streaming.Catania-Audace Cerignola sarà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (255), nonché visibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.