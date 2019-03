Il terzino dell'Inter Cedric Soares è intervenuto in conferenza stampa accanto a Spalletti per presentare la sfida con l'Eintracht Francoforte, andata degli ottavi di finale di Europa League: "Non ho guardato a questa storia del riscatto. E' un grandissimo onore essere qui, l'Inter mi ha dato fiducia e io ne ho in me. Darò sempre il massimo in campo, poi a fine stagione si vedà la decisione: se mi terranno va bene, altrimenti la vita continua. La partita? E' molto importante non perdere la nostra identità e riguarda anche il gioco. Non importa contro chi giochi, devi adattarti alla tua squadra e alle idee dell'allenatore. Se avessi l'opportunità di spingere e dare una mano alla squadra lo farei, ma ovviamente difendo bene sulla mia fascia. Tutto solo se scendessi in campo domani. L'Eintracht è una squadra molto forte, ma siamo preparati ad affrontarlo. La cosa più importante è rimanere concentrati su di noi e sulle nostre qualità, giocando al massimo sono certo che porteremo a casa il risultato".