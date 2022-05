A poco più di un anno dallo scampato pericolo di Superlega,. E avendo scoperto, proprio in seguito alla vicenda dell'abortita lega europea d'élite, che i tifosi possono essere una risorsa fondamentale per contrastare eventuali altre manovre secessioniste, prova a assegnare alle loro rappresentanze uno spazio nella propria struttura.Niente organismi che si trasformino in parlamentini in cui si inseriscano le singole sigle e che per questo sarebbero condannati alla paralisi prima ancora di nascere. Piuttosto,Intento chiaro e obiettivo non disprezzabile, dal punto di vista della confederazione diretta da Aleksander Ćeferin. EE perché di organizzazioni rappresentative dei tifosi ne esistono numerose, sia nei singoli paesi che sul piano continentale. Si tratta di associazioni molto diverse per ambiti di azione, approccio al fenomeno del tifo calcistico e obiettivi privilegiati per favorire il coinvolgimento dei tifosi. Fra loro dialogano e si rispettano, ma nella consapevolezza delle differenze di percorso che sono maturate e senza escludere che possano esservi circostanze in cui scatti la concorrenza.Così è nel caso delle due organizzazioni di tifosi che si sono ritagliate un ruolo particolarmente di spicco in ambito continentale:e ha avuto particolare attenzione per la definizione e l'attuazione della figura dello SLO (Supporters Liaison Officer), prevista dall'articolo 35 dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations e incaricata di mediare i rapporti fra tifosi e club., nel loro ruolo di principali organizzazioni del tifo in Europa,I cui vertici europei stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di una fusione, proprio per uniformarsi alle indicazioni avanzate dall'Uefa. Ma questa prospettiva non è gradita a gran parte delle associazioni nazionali, a loro volta rappresentative delle associazioni locali del tifo. Cui interessa soprattutto mantenere la specificità del proprio profilo e non mettere a rischio quei meccanismi della partecipazione che fin qui hanno funzionato. Tanto più che i benefici di un coinvolgimento in Uefa sono tutti da dimostrare. E se infine si trattasse soltanto di una riserva indiana, dalla quale non poter esercitare che una mera funzione di testimonianza?da parte di una confederazione incapace di strategia politica e fresca reduce dall'ennesima figuraccia organizzativa dello scorso sabato, in occasione della finale di Champions.@pippoevai