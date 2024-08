Cesena-Catanzaro: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita: Cesena-Catanzaro

Data: mercoledì 28 agosto

Orario: 20:30

Canale tv: 214 di Sky (tramite attivazione dell'opzione con Dazn)

Streaming: Dazn

si affrontano in Emilia per lanciare un avvio di Serie B ancora non definito: una vittoria e una sconfitta per i bianconeri, due pareggi invece per i calabresi nelle prime due giornate di cadetteria, risultate quindi in un punto di differenza in classifica, 3 contro 2 a fronte dei 6 della capolista solitaria, il Sudtirol.

La partita sarà trasmessa in streaming da Dazn, e si potrà vedere in abbonamento su tutti i dispositivi. Per vedere i canali DAZN sul 214 di Sky è necessario abbonarsi a DAZN e attivare su Dazn l’opzione che consente la visione dei canali su Sky.- La telecronaca di Cesena-Catanzaro sarà affidata da Dazn a Giorgio Basile.(3-5-2): Pisseri, Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Berti, Calò, Bastoni, Celia; Antonucci, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.: Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Petriccione, Pompetti, Turicchia; Seck, Pagano; Pittarello. All. Fabio Caserta.