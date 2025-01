AFP via Getty Images

Settima giornata di Champions League: in campo ben diciotto squadre per le nove gare in programma. Comincia l'Atalanta che apre il programma insieme a Monaco-Aston Villa. Alle 21 il resto delle gare: S. Bratislava-Stoccarda, Club Brugge-Juventus, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, Benfica-Barcellona, Liverpool-Lille, Bologna-B. Dortmund, Stella Rossa-PSV.