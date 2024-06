Cherubini, addio alla Juventus. Zironelli a CM: 'La Next Gen è stata la sua grande creazione'

Redazione Calciomercato

Un continuo vortice di produzione di giocatori, un esperimento che ha funzionato sotto ogni punto di vista. Da, ma anche. Loro due che sono stati allenati da, che li ha avuti sotto la sua ala nella prima stagione della Next Gen, la 18/19.ha però specificato come il merito di questo progetto, anzi di un programma, sia di una persona che fin da subito ci ha creduto: “Avevamo fatto un programma.. L’obbiettivo era quello che ogni anno almeno quattro o cinque di loro giocassero in Next Gen, ma che fossero disponibili anche per la prima squadra. La conseguenza è che ci fosse un cambio generazionale, un turnover di questo livello.Questo merito per me è stato suo. È stata un’idea sua da quando è arrivato alla Juventus. Questo prodotto è stato merito suo, un’idea giusta perché abbiamo visto anche elementi come Illing. Giocatori che producono, che stanno producendo e che sono arrivati dal nulla”.