Chi è Claudio Echeverri, la prossima stella del Manchester City

El Diablito, lo chiamano.. Scaloni lo ha già inserito in qualche preconvocazione, il Manchester City l’aveva bloccato a gennaio 2024 investendo più di 20 milioni - bonus compresi - per anticipare la concorrenza. Il trequartista classe 2006 è rimasto in prestito al River Plate fino a dicembre scorso, ora è tra le mani di Pep Guardiola. E ci sarà da divertirsi. Piaceva anche al Real Madrid e alla Juventus, che si era appuntata il suo nome dopo un torneo Under 11 nel quale Echeverri fece quattro gol ai bianconeri.

- Trequartista naturale che in un tridente offensivo può adattarsi anche sulle fasce, piede destro col quale fa quello che vuole: finta, sterza, salta avversari come birilli e cerca l’imbucata per i compagni.. Con il Manchester City ha firmato un contratto fino a giugno 2028, aspettando il debutto.- Echeverri si inserisce in un puzzle che il City sta costruendo per il futuro. Da un po’ di tempo la società sta lavorando sul mercato per pianificare anche il futuro: prendere alcuni dei migliori giovani in circolazione, inserirli gradualmente per poi averli pronti al momento del bisogno. Aspettando Echeverri che arriverà al Manchester alla fine del Campionato Sudamericano a metà febbraio, con i Cizitens ha già debuttato, classe 2004 preso dal Lens, e presto lo farà anche, 2006 arrivato dal Palmeiras. Per non parlare, poi, dei tanti giovani cresciuti nel settore giovanile.