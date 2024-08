Quanto ha pagato il Como Engelhartd

Getty Images

: "E' un giocatore in crescita che porterà energia e intelligenza" ha detto l'allenatore nel giorno dell'annuncio. Tre anni di contratto e la possibilità di crescere con i consigli di chi nel suo ruolo è stato uno dei migliori giocatori d'Europa. Il centrocampista classe 2001 esce per la prima volta dalla Germania dopo aver giocato con Werder Brema, seconda squadra del Friburgo e col Fortuna Düsseldorf.

- Il club biancoblù. Engelhardt aveva anche altre proposte sul tavolo ma il suo desiderio era quello di giocare in Serie A, per il ragazzo è un trampolino di lancio che vuole sfruttare con l'obiettivo di farsi conoscere anche in Italia e mettersi in vetrina in uno dei cinque campionati principali in Europa.- La posizione naturale di Engelhardt è davanti alla difesa, classico mediano che pensa più a difendere che ad attaccare; per il Como può diventare un jolly del centrocampo capace di giocare anche nel ruolo di mezz'ala, e all'occorrenza può essere schierato anche qualche metro più avanti sulla trequarti., segnando anche nel playoff-promozione perso ai rigori contro il Bochum.