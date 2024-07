Chi è Jorthy Mokio, il nuovo gioiello dell'Ajax

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Dopo una stagione negativa l'Ajax vuole tornare protagonista. Per ripartire, i Lancieri hanno scelto un allenatore giovane, italiano: dal Nizza è arrivato Francesco Farioli, al quale è stato messo in mano un progetto che si baserà sulla valorizzazione dei giovani tenendo sempre alto il livello della qualità della squadra. Come sempre i biancorossi puntano su nuovi talenti, alcuni emergenti:- Contratto di tre anni e molte aspettative per un ragazzo che nella scorsa stagione ha giocato due partite nel campionato belga, entrambe da titolare.; gli osservatori del club olandese lo stavano seguendo da tempo, e quando c'è stata la possibilità di prenderlo hanno affondato il colpo.

- Mokio è anche nel giro delle nazionali Under del Belgio: dopo qualche presenza tra la 15 e la 16 ha giocato quattro partite con l'Under 17 nelle gare di qualificazione al prossimo Europeo (2025 in Albania), tra le quali un 3-5 contro l'Italia con Camarda protagonista - neanche a dirlo - con una doppietta.: l'idea è quella di farlo allenare con la prima squadra e farlo giocare col Jong Ajax in seconda divisione, ma se far bene non è escluso che possa giocare anche in Eredivisie.