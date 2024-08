Chi è Pasveer, l'eroe dell'Ajax che ha parato 5 rigori

Getty Images

In una notte di follia, con Gaaei che ha segnato il penalty decisivo per far fuori la squadra greca. L'Ajax aveva perso 0-1 nei tempi regolamentari dopo la vittoria per 1-0 nella sfida d'andata, così si è andati alla sfida dal dischetto diventata un testa a testa infinito. Le due squadre sono andate avanti talmente tanto che hanno calciato anche i due portieri (tutti e due a rete) e poi è ricominciato il giro.

- L'eroe della serata è stato Remko Pasveer, 40 anni. Il portiere dell'Ajax ha parato cinque rigori e ha segnato il suo. Decisivo. A fine partita quasi non credeva a quello che ha vissuto: "E' stata una serie bizzarra, così tanti rigori e ogni volta che qualcuno sbagliava, l'altra squadra sbagliava". Dopo una stagione da vice Rulli, ceduto al Marsiglia in estate, Pasveer si è ritrovato titolare in queste prime partite del 2024/25 in attesa di capire se arriverà un altro portiere.: prende appena 4 gol in 20 partite, para 4 rigori, vince il campionato e il premio come miglior portiere dell'Eredivisie.

- I penalty sono la specialità della casa per un portiere che ha debuttato con l'Olanda a 38 anni e 10 mesi: nel settembre 2022, in una gara di Nations League vinta 2-0 contro la Polonia., superati i 32 penalty calciati in una partita dell'Europeo Under 21 tra Olanda e Inghilterra nel giugno 2007, quando Pasveer stava per iniziare la sua seconda stagione da secondo portiere dell'Heracles.