Chi è Pubill, il nuovo esterno dell’Atalanta

AFP via Getty Images

si è presentato a Bergamo con la medaglia d’oro tra i denti vinta alle Olimpiadi di Parigi con la Spagna. Da titolare. Mica male come biglietto da visita. Il classe 2003 è il nuovo esterno di Gasperini arrivato dall’Almeria con la quale l’anno scorso ha segnato il primo gol in Liga (oltre a tre assist). La squadra è retrocessa chiudendo il campionato al penultimo posto, ma lui ha fatto una buona stagione chiusa con il trionfo alle Olimpiadi.- Pubill è un terzino destro di piede destro, nonostante sia alto più di 1,90 metri sulla fascia va come un treno.e da quella parte del campo può diventare un elemento importante per il gioco di Gasperini che punta molto sulle fasce. Cresciuto nel Levante, l’anno scorso ha saltato tutta la prima parte di stagione per un’operazione al ginocchio ma poi si è ripreso alla grande giocando sempre da titolare da gennaio in poi.

- Come detto Pubill è arrivato in Italia fresco di vittoria della medaglia d'oro alle Olimpiadi con la Spagna di Santi Denia.che ha portato avanti la Spagna (2-1 finale). E' il primo gol in nazionale per Pubill, che ha giocato anche con l'Under 19 e l'Under 21.