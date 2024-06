AFP via Getty Images

Chi è Ivan Schranz, il primo capocannoniere di Euro 2024

51 minuti fa



Alzi la mano chi avrebbe detto, prima dell'inizio degli Europei 2024 in Germania, che dopo una settimana il capocannoniere, al primo pomeriggio del 21 giugno, sarebbe stato lo slovacco Ivan Schranz. Titolare nell'undici del ct italiano Francesco Calzona al posto del veronese Suslov, è andato in gol sia all'esordio col Belgio, sia nel secondo match contro l'Ucraina, entrambe le volte timbrando il vantaggio slovacco. Nessuno, fino ad oggi, aveva segnato due volte nel torneo.



CHI E' SCHRANZ - Nato nella capitale Bratislava nel 1993, Schranz è cresciuto... nell'Inter. Non l'Inter di Milano, ma l'Inter Bratislava, che l'ha lanciato nell'Under 19. Poi una carriera onesta tra la Slovacchia, una parentesi cipriota con l'AEL Limassol e la Repubblica Ceca, giocando in tre squadre diverse di Praga: Sparta, Dukla e Slavia, dove milita oggi fin dal 2021/22. Schranz è un esterno che può essere impiegato anche da punta, ha il gol nelle gambe ma non in quantità industriali: il suo a Euro 2024 è un vero e proprio exploit. Nella stagione 2023/24 ha messo insieme 8 reti e 5 assist in 32 partite totali.