Chi gioca, chi no: Ferguson, Gatti, Okafor, Dybala, Frattesi, Beltran

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio.si apre con due partite alle 18.30 martedì 29 ottobre e si chiude giovedì sera con Roma-Torino.Tornato tra i convocati per la prima volta in stagione. Ma difficilmente troverà minutaggio a Cagliari. Intanto inizia a respirare l’aria di campo.– Attenzione perché è ancora favorito su Leao. Potrebbe avere una nuova chance dal 1’ lo svizzero. In ogni caso prima mossa anche se partisse dalla panchina.

– A Bergamo non si è visto, ma contro il Lecce ritrova spazio e minuti. Zanetti dovrebbe rilanciarlo titolare.– In panchina contro il Lecce, ma titolare contro il Milan, contro cui vanta cinque reti in Serie A. Politano nel tridente con Lukaku e Kvara.– Il turnover di Inzaghi questa volta lo dovrebbe premiare. Frattesi verso una maglia da titolare contro l’Empoli. Gioca lui mezz’ala.– Le due prove opache di Danilo e i tanti impegni ravvicinati, lo rilanciano. Gatti titolare contro il Parma, se la vedrà con Bonny.

– Palladino ci punta e lo schiera ancora sulla trequarti, con Colpani e dietro a Kean. L’argentino sta trovando fiducia.– Verso la panchina contro il Torino. Un po’ stanco e acciacciato. Questa volta potrebbe trovare spazio solo a gara in corso.