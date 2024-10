Juventus, come sta Douglas Luiz: la situazione in vista del Parma

Simone Arveda

Nella mattinata di oggi, dopo il "Derby d'Italia" pareggiato 4-4 con l'Inter a San Siro, lasi è ritrovata al Training Center della Continassa per iniziare a preparare la sfida casalinga contro il, in programma mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20.45 e valida per il primo e unico turno infrasettimanale della Serie A 2024/2025.Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo a una partita, e come si legge sul sito ufficiale della Juventus,chi è partito titolare contro i nerazzurri si è dedicato a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo, invece, ha posto la sua attenzione – dopo il riscaldamento – sul possesso palla alternato al lavoro atletico.

Per quanto riguarda gli infortunati,, e dopo aver saltato l'Inter. Ricordiamo che l'ex Aston Villa aveva accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento di Juventus-Stoccarda e Motta era stato costretto a toglierlo dalla formazione ufficiale già presentata.Con il Parma saranno ancora assenti(probabile rientro sabato contro l'Udinese) e, oltre ai lungodegenti