Chi gioca, chi no: Morata, Pavard, Zaccagni, Castro, Gudmundsson, Vlahovic

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì sera con Cagliari-Verona e si chiude lunedì sera con Atalanta-Roma.– Problema muscolare in Champions League contro il Lipsia, non verrà rischiato in campionato. Pronto Bisseck.– Acciaccato, probabilmente non verrà rischiato in Europa League, ma a Parma ci sarà. Baroni conta di averlo al Tardini, dove sarà titolare.

– In Champions ha avuto spazio Dallinga, in campionato gioca lui. L’argentino sarà titolare nella sfida al Venezia di sabato sera.– Riposato dopo l’assenza in Champions, sarà titolare in campionato. Potremmo rivederlo da trequartista, in coppia con Abraham.Va verso una nuova panchina. In questo momento i titolari dell’Udinese sono Davis e Thauvin. Può trovare spazio nella ripresa.– Palladino lo sta recuperando e dovrà gestirlo. Improbabile parta titolare contro l’Inter, ma magari può fare uno spezzone. Una mezz’ora.

– Sembra ancora lontano il rientro il gruppo dell’argentino, che continua a lavorare a parte e che ha saltato anche la trasferta di Birmingham. Difficile vederlo a Lecce.– Dovrebbe tornare contro il Lecce, dopo aver saltato Milan e Aston Villa. Motta conta di averlo a disposizione, il contrattempo muscolare pare riassorbirsi.– Non utilizzato in Champions, avrà sicuramente spazio all’Olimpico. Titolare contro la Roma e quindi sempre da schierare.