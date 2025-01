Chi gioca, chi no: Retegui, Vlahovic, Castro, Pellegrini, Pavard, Folorunsho

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 17 gennaio alle 20.45 con Roma-Genoa e si chiude lunedì sera con Como-Udinese.– È uscito nel finale di Inter-Bologna toccandosi la coscia. Farà esami per valutare eventuali affaticamento o infortunio. Ad oggi resta in dubbio per Bologna-Monza.– Ranieri punta sul capitano giallorosso e lo schiera titolare in Roma-Genoa. Dal 1’ con Dybala a supportare Dovbyk.

– Il rilancio è avvenuto contro la Juventus, ma Gasperini predica calma. Possibile che anche contro il Napoli partano Lookman e De Ketelaere, con Retegui pronto a subentrare nella ripresa.– Gioca nel tridente con Lukaku e Neres. Politano ristabilito e al 100% titolare contro l’Atalanta. Conte si affida a lui.– Sta forzando i tempi per esserci contro il Milan e a differenza di Conceicao si è ancora allenato in gruppo. Il serbo può esserci contro i rossoneri.– Inzaghi pensa a lui dal 1’ contro l’Empoli. Sta bene, sta migliorando la condizione. È pronto per tornare titolare.

– Rientra dalla squalifica e riprende il suo posto in coppia con Dia nell’attacco biancoceleste. In Hellas-Lazio il Taty gioca titolare.– Nicola ormai ha deciso che lui e Zortea sono gli esterni offensivi titolari del Cagliari. Anche contro il Lecce giocherà lui.– Palladino sta studiando come collocarlo, probabilmente nel ruolo che era di Bove. Con il Torino potrebbe giocare titolare.