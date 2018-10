Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: “Al 24’, entrata a piedi uniti di Opoku ai danni di Sandro: Mazzoleni estrae il cartellino giallo per il giocatore dell’Udinese, il Var non interviene”.Nessun intervento decisivo del Var in questo turno di campionato.: “L’entrata di Opoku era da rosso diretto”.della decima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):: Abisso 6 (Var Mariani).: Piccinini 6 (Var La Penna).: Calvarese 6 (Var Valeri). “Il rigore per la Juventus è netto. C’è contatto tra Bennacer e Dybala nell’area di rigore dei toscani, ingenuo il giocatore dell’Empoli nel frangente. L’attaccante della Juve cade appena sente il contatto: giusta la decisione di Calvarese. Nel primo tempo, Bonucci nell’area della Juve colpisce di mano il pallone: giusto non assegnare il rigore, il braccio largo era il sinistro, il destro era attaccato al corpo e non ha modificato più di tanto la traiettoria del tiro”.: Mazzoleni 5,5 (Var Banti). “Corretta l’espulsione per Romero: sacrosanto il secondo giallo per l’intervento in scivolata su Pussetto”.: Irrati 7 (Var Rocchi). “Icardi sul gol del vantaggio è in posizione regolare. Gara diretta con grande personalità, corretti anche i cartellini gialli”.: Maresca 6,5 (Var Orsato). “Si sta riprendendo l’arbitro Maresca dopo qualche prestazione sottotono”.: Massa 7 (Var Di Bello). “Spinta di Raul Albiol e Dzeko: eccessivo il giallo per simulazione al bosniaco. Il contatto comunque non era da rigore”.: Doveri 6 (Var Pairetto). “Nessun dubbio sulla rigore concesso nel finale: evidente il fallo di Calabresi su Sensi”.: Chiffi 7 (Var Abbattista). “Annullato un gol al Frosinone nel primo tempo: Chibsah è in fuorigioco e tocca col braccio il pallone, decisione corretta”.: Fabbri 6,5 (Var Guida). “Eccessive le polemiche di Cairo e Mazzarri nei confronti di arbitri e Var”.