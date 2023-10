La Juve rischia di dover giocare il primo vero big match della stagione senza Federico Chiesa. L’infortunio dell’attaccante l'ha costretto a saltare le sfide contro Malta e Inghilterra in Nazionale, ma potrebbe metterlo ai box anche in vista del Milan, al rientro del campionato.



STOP - "Chiesa era al 30% delle sue possibilità e sentiva un po’ di dolore", ha spiegato il ct Luciano Spalletti prima di lasciarlo andare. Un'ammissione che non fa dormire sonni sereni al club. Le condizioni di Federico infatti preoccupano ancora. Gli esami medici hanno escluso lesioni muscolari, ma il fastidio alla coscia è continuo e il giocatore - che ha saltato anche il derby - non si allena da più di una settimana. Domani il giorno X: l'ex Fiorentina verrà sottoposto a nuove analisi al J-Medical. La sfida alla capolista Milan dista giusto una settimana e nei piani di Allegri i bianconeri si sarebbero dovuti presentare a San Siro col vestito di gala. Un abito a cui Max spera di non dover mettere una toppa.