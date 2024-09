Christillin: "Tra Juventus e Ceferin ora rapporto eccellente"

AFP via Getty Images

, componente dell’Esecutivo Uefa e del Consiglio Fifa, nonché tifosa della, parla alla La Gazzetta dello Sport:"Come andrà la Juventus in Champions? Tra le prime otto è difficile. Ai playoff ce la giochiamo, sarebbe un gran risultato. Abbiamo mentalità, giochiamo all’attacco, senza giochi tattici. Se mi piace questa nuova Champions Divertentissima, tutti contro tutti, altro che Superlega. Un torneo che stupisce, cominciando dal video di presentazione con Ibra, Buffon, Del Piero, Figo e lo stesso “algido” Ceferin che s’è messo in gioco, prendendosi in giro. Oggi tra lui e la Juve il rapporto è tornato eccellente".

E infine: "Sono felice di rivedere la mia Juve al centro dell’attenzione che merita. Gli ultimi anni sono stati davvero difficili. Di nuovo in Champions e spettacolari in campionato. Sembra la sceneggiatura perfetta. Ritorna l’orgoglio juventino? È una rinascita. Thiago Motta. Le partite con Como e Verona: una squadra brillante, divertente. Tanti giovani. Una campagna acquisti costosa ma di cui c’era bisogno. Anche se all’inizio molti si lamentavano: non compriamo niente, dicevano, non arriva nessuno… Visto?".