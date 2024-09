, costretto a saltare tutta la stagione in corso a causa della rottura totale del tendine rotuleo. Secondo El Chiringuito Tv,per la sostituzione dell'estremo difensore tedesco. Questo qualora il Barça si decidesse a non affidarsi per l'intera stagione al secondo portiere. Oltre a Szczęsny, le alternative vanno dapassando per

solamente poche settimane dopo l'annunciato addio al calcio, un'impresa non facile per un ritorno in campo immediato che. E in questo senso segnaliamo che, su Instagram,il 34enne polacco, ex Juventus, Roma e Arsenal.di sabato, match a margine del quale il classe 1990 ha salutato i tifosi bianconeri.

"Strano, mi sento ancora a casa non è arrivato il messaggio al cervello che sono un ex calciatore. Vedendo i miei compagni, mi trovo benissimo, trovo un po’ di stress prima di uscire in campo. Mi sento forte a parare, essere al centro dell’attenzione non è da me ma è un’emozione bellissima"."Stanno facendo molto bene in campionato e in Champions. Guardo tutte le partite e sono il loro primo tifosi. Ho visto il gruppo dei tifosi poi saluterò gli altri"."Sento più adrenalina ora che prima delle partite. Io ho smesso per non sentirla più ma sono ancora contento della mia scelta".

"Troppo presto, fammi risposare. La Juve è casa mia e amo tutti qui. Ora sono un ex calciatore in pensione e va bene così. Commentatore? Sicuramente no".