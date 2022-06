La trattativa per il rinnovo di Momo Salah è ancora in stallo. La situazione tra l'entourage del giocatore e il Liverpool non si sblocca, la scadenza attuale è per giugno 2023 così secondo il Sun i Reds stanno pensando a una clamorosa cessione dell'egiziano in estate. Dopo Mané, quindi, un altro big potrebbe lasciare il Liverpool.