Classifica marcatori, Retegui e Kean davanti a tutti: due italiani in testa mancavano da 11 anni

Il campionato di Serie A è fermo per la pausa delle Nazionali, nella quale l’Italia se la vedrà contro Belgio e Francia nelle gare valide rispettivamente per il quinto e il sesto turno di Nations League. Nella prima partita degli Azzurri Spalletti lancia- dopo lo zero fatto registrate nella passata stagione con la maglia della Juventus. Si tratta di un evento che in Serie A non si verificava da addirittura 11 anni, più precisamente dalla stagione 2013/14 (per intenderci l’ultimo scudetto dell’era Conte).

; gli ultimi erano stati Ciro Immobile (22 gol) e Luca Toni (20 gol) appunto nel 2013/14. Per trovare dei casi precedenti dobbiamo addirittura saltare al 2006/07, con Francesco Totti e Cristiano Lucarelli, proseguendo poi a ritroso fino al 1993/94: nel 2004/05 sempre Lucarelli e Gilardino, nel 1996/97 Filippo Inzaghi e Vincenzo Montella, nel 1995/96 Igor Protti e Giuseppe Signori e infine lo stesso Signori e Gianfranco Zola nel 1993/94.