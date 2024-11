Getty Images

Kean lancia la sfida a Retegui: in quota è duello azzurro per il titolo di capocannoniere

15 minuti fa



Tripletta contro il Verona, otto reti in campionato e secondo posto nella classifica marcatori di Serie A: Moise Kean è rinato alla Fiorentina ed è pronto a lanciare la sfida a Mateo Retegui per il titolo di capocannoniere. Anche in quota si prospetta un duello azzurro fra compagni di Nazionale, con il centravanti viola sceso a 7,50. Ma l'italo-argentino, a secco contro l'Udinese, resta comunque in “pole”, in lavagna a 2,10 – contro il 16 di inizio stagione – forte del suo bottino di 11 gol. Dopo una giornata con le polveri bagnate per diversi bomber, perdono terreno Marcus Thuram, salito da 4,75 a 5, e soprattutto Dusan Vlahovic che passa 3,75 a 6. Se Romelu Lukaku è stabile a 7, bisogna arrivare a 10 per trovare Lautaro Martinez, preceduto anche da Ademola Lookman, a 9 volte la posta. Più staccati Valentin Castellanos, a 12, e la coppia Dovbyk-Kvaratskhelia, appaiati a 20.