Kean e Retegui possono giocare insieme? L'idea di Spalletti

L'unico allenatore che può avere insieme a disposizione i due giocatori con più gol in campionato è il ct della Nazionale, Luciano Spalletti. Al primo posto nella classifica marcatori dopo 12 giornate di Serie A c'è l'attaccante dell'Atalanta, 11 gol; dietro di lui la punta della Fiorentina: 8 reti. Due italiani che Spalletti ha convocato per le prossime partite di Nations League contro Belgio e Francia. In molti si chiedono chi dei due sarà l'attaccante titolare, considerando l'ottimo stato di forma di entrambi; ma il ct ha spiegato come Retegui e Kean possono giocare anche insieme.

- In conferenza stampa Spalletti ha spiegato così la gestione dei due: "Diventa facole spiegare perché possono giocare insieme. Kean ha fatto anche la punta esterna ed è un giocatore di corsa e gamba; crea pericoli anche con la sua forza e la sua fisicità e può fare reparto da solo. Retegui è un attaccante più da area di rigore, calcia in porta con le spalle girate. Kean ha dimostrato di avere questa caratteristica, nella tripletta contro il Verona ha segnato in tutti i modi dimostrando di essere completo”. Ecco l’idea: “".

- Dopo 12 giornate il campionato si è fermato per una nuova sosta dedicata alle nazionali. Nello specifico, l’Italia di Spalletti giocherà due partite di Nations League:. Dopo le prime quattro partite di Nations League l’Italia ha ancora quello zero nella casella delle sconfitte: tre vittorie e un pareggio, primo posto nel gruppo 2 davanti a Francia, Belgio e Israele. L’unico pareggio è arrivato contro i Diavoli Rossi per 2-2, per il resto tre successi: uno con la Francia, due con Israele.