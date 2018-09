Chiude col Monday Night di Marassi la giornata di campionato di Serie A. E con una quota più che signorile. La Doria in casa - da quando è nelle mani di Giampaolo - si trasforma e sa come diventare una belva. Contro una Spal che ha rimesso dentro le unghie e sta passando un periodo da far passare credo che l'attacco doriano possa far male fino ai tre punti.



In Premier League c'è Bournemouth-Crystal Palace. Gli ospiti arrivano dalla vittoria in Carabao Cup contro il West Bromwich ma qui suona altra musica. I padroni di casa, al di là di vittorie o sconfitte, sanno crearsi sempre svariate occasioni da gol. La combo gol/over potrebbe non essere una brutta scelta.



In Liga ecco Celta-Getafe. Basta dare un'occhiata ai ruolini di casa e trasferta per puntare a un pareggio ottimamente remunerato. Che spingerebbe il terno verso vette dolomitiche.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Sampdoria-Spal 1 (quota 1.85)



Bournemouth-Crystal Palace gol/over 2.5 (2.05)



Celta Vigo-Getafe X (3.50)



Il terno vale 13,2 volte la posta.



@calcioepepe