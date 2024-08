Com'è andato l'esordio di Adams con il Torino

Getty Images

Una mezz'ora abbondante per affacciarsi alla Serie A. Nel pareggio di ieri sera contro il Milan. Arrivato dal Shoutampton, il giocatore scozzese è entrato al posto di Sanabria sul punteggio di 1-0 per la squadra di Vanoli - anche lui al debutto in Serie A - grazie all'autogol di Thiaw su colpo di testa di Bellanova. La partita è finita 2-2, i granata hanno raddoppiato con Zapata nella ripresa e il Milan l'ha rirpesa con Morata e Okafor.

- Adams è entrato nell'ultima mezz'ora più recupero con l'idea di sfruttare le sue ripartenze dopo il gol del vantaggio. Sotto di un gol a San Siro il Milan attaccava ma Vanoli non voleva abbassarsi troppo, per questo ha scelto di togliere Sanabria inserendo Adams che ha caratteristiche diverse e poteva inserirsi negli eventuali spazi scoperti.- Ché Adams può sia insieme a Zapata sia al posto di Duvan. Sulla carta, probabilmente,. I due verranno alternati anche a seconda dell'avversario, la quarta punta dovrebbe essere Pellegri con Vlasic che verrà schierato più sulla trequarti.