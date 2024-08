Com'è andato l'esordio di Valeri con il Parma

Getty Images

Il Parma è una delle quattro squadre che ha aperto il sipario della Serie A con l'anticipo di ieri contro la Fiorentina; i gialloblù hanno pareggiato 1-1 in casa (gol di Man e Biraghi) e tra i titolari l'allenatore Pecchia - confermato dopo la promozione dell'anno scorso - ha lanciato due nuovi acquisti: il portiere Suzuki, primo giapponese nella storia della Serie A nel suo ruolo, ed- Valeri è partito dal primo minuto giocando da terzino sinistro nel 4-2-3-1 che gli ha pemersso anche di avanzare qualche metro in fase offensiva.riuscendo a contenerlo quando attaccavano i viola e ad affondare quando saliva il Parma. Il classe '98 è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, su quella fascia è andato come un treno per tutta la partita e la sua prestazione è andata ben oltre la sufficienza.

- Il fatto di non essere stato sostituito può essere un segnale chiaro su chi sarà il terzino titolare a sinistra per il resto della stagione.per Pecchia: una è, titolare nella stagione della promozione; gli altri due sono il francese Woyoed Elias, rientrato dal prestito in Belgio al Mechelen. Tutti giocatori che partono dietro a Valeri nelle gerarchie, Pecchia ha scelto il suo titolare.