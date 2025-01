Come cambia il Milan con Walker

Nel mercato di gennaio il Milan ha inserito in rosa un elemento di esperienza, qualità, leadership e personalità., come aveva confermato anche Guardiola in un’intervista pubblica. È stato il giocatore a voler andar via e i rossoneri a convincerlo a venire in Serie A: l'inglese ha preferito rimanere ad alti livelli scuotendo la testa di fronte alle super offerte della Saudi Pro League.- Walker è arrivato al Milan per fare il titolare, o almeno questa è l’idea. Terzino destro, centrale o braccetto in caso di un reparto a tre:. Se dovesse rimanere, il brasiliano diventerebbe l’alternativa all’ex Manchester City con Calabria che scalerebbe indietro nelle gerarchie in attesa di risolvere il nodo sul futuro (contratto in scadenza a giugno).

- Il Milan stava cercando da tempo un esterno destro difensivo, i rossoneri avevano bisogno di rinforzi in quel ruolo nel quale nella prima parte di stagione hanno giocato anche Terracciano e Jimenez.. Walker invece è arrivato nella Milano rossonera, per portare personalità e carisma alla squadra di Conceição.