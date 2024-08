Come cambia il Milan senza Morata: 3 soluzioni possibili

Il tanto agognato numero 9, inseguito dalper tutta l’estate, è già ai box.in realtà veste il 7 ma è stato il prescelto per prendere l’eredità die sobbarcarsi sulle spalle il peso del reparto rossonero. Nella prima di Serie A è entrato, haaprendo la rimonta sul Torino ma si è ancheUn problemarischia ora di tenerlo lontano dai campi per. Tradotto, salteràe dovrebbe rientrare, dopo la pausa per le nazionali, contro il, ultima gara prima dell’attesissimo derby di Milano con. In attesa del suo ritorno, la squadra di Fonseca dovrà riorganizzarsi. Chi sostituirà lo spagnolo?

Sono diverse le opzioni in mano al portoghese. La più logica porta a Luka, titolare nella prima uscita ufficiale dei suoi. Il serbo sta bene, ha segnato nel Trofeo Berlusconi e garantisce affidabilità. La seconda pista porta invece a Noah. Anche lo svizzero è parso subito in palla, tanto che proprio una sua girata al volo ha portato al 2-2 finale a San Siro. Esterno, ma anche punta, l’ex Salisburgo è duttile e più volte ha tolto le castagne dal fuoco al Milan: una titolarità se la potrebbe essere guadagnata sul campo. Non è da escludere però che Fonseca stupisca ancora. Se con il Torino infatti aveva messo fuori Theo Hernandez, rispolverato Salemaekers e concesso riposo proprio a Morata, chissà che con il Parma non possa rimescolare ancora le carte. D’altronde d’avanti c’è abbondanza: